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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Caner Çıldır, Selçuk GörmenGalatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Zeynep Sude Demirel)Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Hande Naz Şimşek, Merve Tanıl, Crncevic, Begüm Hepkaptan,...

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta : Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Zeynep Sude Demirel)

Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Hande Naz Şimşek, Merve Tanıl, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Tuna Aybüke Çetinay, Lila Şengün, Ada Germen, Pelin Eroktay

Setler: 25-23, 25-22, 27-25

Süre: 91 dakika (27, 32, 32)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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