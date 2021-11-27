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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Çevik, İbrahim AcarYeşilyurt: Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Derin Ezgi Taşdemir, Veltman, Nazlı Eda Kafkas (Ceren Yılmaz, Pınar Atasever, Burcu Yönder, Elisa Tuana Köse)Karayolları: Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Yasemin Özel, Merve...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

Yeşilyurt : Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Derin Ezgi Taşdemir, Veltman, Nazlı Eda Kafkas (Ceren Yılmaz, Pınar Atasever, Burcu Yönder, Elisa Tuana Köse)

Karayolları: Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Yasemin Özel, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Gözde Yılmaz, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz, Tuğçe Ceyhan )

Setler: 25-18, 17-25, 27-25, 25-17

Süre: 116 dakika (26, 27, 35, 28)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Yeşilyurt, sahasında Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

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