Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Salon: TVF BaşkentHakemler: Aysim Erginay, Yıldız Hatice ÖzmenPTT: Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Çağla Erdem, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel, Buse Kaygısız, Dilşad Kavas Nur)VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Derya Cebecioğlu, Kübra Çalışkan (Aylin...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Aysim Erginay, Yıldız Hatice Özmen
PTT: Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Çağla Erdem, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel, Buse Kaygısız, Dilşad Kavas Nur)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Derya Cebecioğlu, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz, Hackley)
Setler: 19-25, 26-28, 23-25
Süre: 93 dakika (24, 36, 33)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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