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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Aysim Erginay, Yıldız Hatice ÖzmenPTT: Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Çağla Erdem, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel, Buse Kaygısız, Dilşad Kavas Nur)VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Derya Cebecioğlu, Kübra Çalışkan (Aylin...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aysim Erginay, Yıldız Hatice Özmen

PTT: Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Çağla Erdem, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel, Buse Kaygısız, Dilşad Kavas Nur)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Derya Cebecioğlu, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz, Hackley)

Setler: 19-25, 26-28, 23-25

Süre: 93 dakika (24, 36, 33)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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