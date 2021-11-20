Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10. hafta maçları tamamlandı.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
VakıfBank- Galatasaray HDI Sigorta : 3-0
Karayolları-Kuzeyboru: 1-3
Nilüfer Belediyespor- Ptt : 0-3
Fenerbahçe Opet-Yeşilyurt: 3-0
Bolu Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Eczacıbaşı Dynavit-Mert Grup Sigorta: 3-0
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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