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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10. hafta maçları tamamlandı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

VakıfBank- Galatasaray HDI Sigorta : 3-0

Karayolları-Kuzeyboru: 1-3

Nilüfer Belediyespor- Ptt : 0-3

Fenerbahçe Opet-Yeşilyurt: 3-0

Bolu Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Eczacıbaşı Dynavit-Mert Grup Sigorta: 3-0

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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