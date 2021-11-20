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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Caner Çildir, Mehmet TopalEczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz)Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz)

Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Seda Menekşe, Ayça İsmailçebioğlu)

Setler: 25-13, 25-23, 25-19

Süre: 82 dakika (23, 33, 26)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 yendi.

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AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

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