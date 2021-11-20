Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: EczacıbaşıHakemler: Caner Çildir, Mehmet TopalEczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz)Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara...
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz)
Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Ceneida, Biryukova, Merve Çepni (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Seda Menekşe, Ayça İsmailçebioğlu)
Setler: 25-13, 25-23, 25-19
Süre: 82 dakika (23, 33, 26)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 yendi.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri