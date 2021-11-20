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Voleybol: Misli.com. Sultanlar Ligi

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com. Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yasin İlhan, Bilal ÇağlarKarayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)Kuzeyboru: Fuldan Ural, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Bilal Çağlar

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz )

Kuzeyboru: Fuldan Ural, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Işıl Öz, Dikmen Sabriye Gönülkırmaz)

Setler: 25-20, 11-25, 22-25, 26-28

Süre: 116 dakika (30, 22, 30, 34)

Voleybol Misli.com. Sultanlar Ligi'nde 10. haftasında Karayolları sahasında Kuzeyboru'ya 3-1 yenildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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