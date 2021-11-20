Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: İlhami Şenyurt, Metin KorkutVakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Planinsec, Gamze Kılıç, Vasilantonaki, Fatma Beyaz, Caratasu (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu,...
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan ( Ayça Aykaç )
Galatasaray HDI Sigorta : İlkin Aydın, Planinsec, Gamze Kılıç, Vasilantonaki, Fatma Beyaz, Caratasu (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Nilay Karaağaç, Esra Demirkıran, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 25-16, 25-19, 25-12
Süre: 70 dakika (23, 25, 22)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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