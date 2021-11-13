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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftası tek maç dışında tamamlandı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftası tek maç dışında tamamlandı.

Ligde bugün oynanan 6 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Yeşilyurt-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Mert Grup Sigorta- Sarıyer Belediyespor: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 3-0

PTT-Bolu Belediyespor: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor: 3-0

Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet: 0-3

Haftanın son maçında yarın Türk Hava Yolları ile VakıfBank karşılaşacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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