Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Çevik, Caner ÇıldırGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu)Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sudenaz...
AYDIN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çıldır
Galatasaray HDI Sigorta : İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli, Hümay Topaloğlu, Maglio, Hilal Kocakara (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir, Melis Durul)
Setler: 25-23, 25-16, 25-17
Süre: 79 dakika (29, 24, 26)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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