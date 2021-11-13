Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Engin DumanPTT: Campos, Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Nur Dilşad Kavas, Merve Tanyel, Çağla Erdem)Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur, Kharchenko, Havlickova, Calderon, Ceren Baysal...
BOLU (AA) - Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Engin Duman
PTT: Campos, Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Nur Dilşad Kavas, Merve Tanyel, Çağla Erdem)
Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur, Kharchenko, Havlickova, Calderon, Ceren Baysal (Özlem Güven, Çağla Salih, Dilara Yergün, Elif Uzun, Dilara Bağcı, Irmak Gökçen, Şeyma Öztürk)
Setler: 25-13, 25-20, 25-19
Süre: 70 dakika (21, 26, 23)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında PTT, konuk ettiği Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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