Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Spor
Salon: Mimar SinanHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüp Can KayışoğluAydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı, ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Berra Eren)Karayolları: Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Ayçin Akyol,...
EYÜP, İSTANBUL (AA) - Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüp Can Kayışoğlu
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı, ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Berra Eren)
Karayolları: Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan ( Selin Navruz, Gülçin Doğan Yasemin Özel, Kübra Kegan, Gerasymova)
Setler: 25-21, 25-18, 25-22
Süre: 85 dakika (28, 26, 31)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında, Aydın Büyükşehir Belediyespor???????, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
AA / Ferdi Uzun - Spor Haberleri
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