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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Recep Karakoç, Tuncay SevimYeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Derin Ezgi Taşdemir, Veltman (Pınar Atasever, Nilsu Şen, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Elisa Tuana Köse)Eczacıbaşı Dynavit: Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Thompson,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim

Yeşilyurt : Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Derin Ezgi Taşdemir, Veltman (Pınar Atasever, Nilsu Şen, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Elisa Tuana Köse)

Eczacıbaşı Dynavit: Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Thompson, Adams, Heyrman, Elif Şahin (Zeynep Palabıyık, Beyza Arıcı)

Setler: 17-25, 20-25, 18-25

Süre: 78 dakika (23, 29, 26)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, ligde 7. galibiyetini aldı. Yeşilyurt ise 9. yenilgisini yaşadı.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

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