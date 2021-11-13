Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Recep Karakoç, Tuncay SevimYeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Derin Ezgi Taşdemir, Veltman (Pınar Atasever, Nilsu Şen, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Elisa Tuana Köse)Eczacıbaşı Dynavit: Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Thompson,...
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim
Yeşilyurt : Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Derin Ezgi Taşdemir, Veltman (Pınar Atasever, Nilsu Şen, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Elisa Tuana Köse)
Eczacıbaşı Dynavit: Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Thompson, Adams, Heyrman, Elif Şahin (Zeynep Palabıyık, Beyza Arıcı)
Setler: 17-25, 20-25, 18-25
Süre: 78 dakika (23, 29, 26)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, ligde 7. galibiyetini aldı. Yeşilyurt ise 9. yenilgisini yaşadı.
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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