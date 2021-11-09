Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AYDIN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erden, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Beliz Başkır)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı, (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Merve Nur Öztürk, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 25-17, 25-15, 25-11

Süre: 71 dakika (24, 25, 22)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor???????'u 3-0 mağlup etti.

Sizce #Beşiktaş , #Fenerbahçe ve #Galatasaray 'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin nedeni nedir?

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