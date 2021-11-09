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Voleybol Misli.com. Sultanlar Ligi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Voleybol Misli.com. Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Ali SarıkuzuKarayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Merve Nezir, Ceren Karagöl, Fatmanur Yılmaz, Kübra Kegan)PTT: Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ali Sarıkuzu

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Merve Nezir, Ceren Karagöl, Fatmanur Yılmaz, Kübra Kegan)

Ptt : Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Nur Dilşat Kavas, Merve Tanyel, Ceren Nur Domaç, Ece Morova, Çağla Erdem)

Setler: 21-25, 25-23, 20-25, 22-25

Süre: 123 dakika (25, 32, 30, 36)

Voleybol Misli.com. Sultanlar Ligi'nde 8. haftasında PTT, Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.

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