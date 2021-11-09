Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Öznur TosunNilüfer Belediyespor: Sudenaz Uzun, Hilal Kocakara, Aslı Tecimer, Maglio, Melis Durul, Humay Topaloğlu (Buse Sonsırma Kayacan, Deniz Emrelli)Türk Hava Yolları: Carlini, Seyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalac, Bahar Toksoy, Kingdon...
VAN (AA) - Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor: Sudenaz Uzun, Hilal Kocakara, Aslı Tecimer, Maglio, Melis Durul, Humay Topaloğlu (Buse Sonsırma Kayacan, Deniz Emrelli)
Türk Hava Yolları : Carlini, Seyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalac, Bahar Toksoy, Kingdon (Berin Yıldırım)
Setler: 18-25, 15-25, 20-25
Süre: 80 dakika (26, 26, 28)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
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