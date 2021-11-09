Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Yeşilyurt : Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Ezgi Taşdemir, Veltman, Burcu Yönder, (Pınar Atasever, Tuana Köse, Eda Kafkas, Nilsu Sen, Neslişah Akar)

Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özgenur Çetiner, Gaila, Biryukova, Merve Çepni (Alara Altındağ, Çerağ Düzeltir, Ayça İsmailçebioğlu, Selin Toy)

Setler: 17-25, 20-25, 19-25

Süre: 75 dakika (25, 28, 22)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Mert Grup Sigorta, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

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