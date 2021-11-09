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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Recep Karakoç, Sadettin KıralVakıfBank: Karmen Aksoy, Cansu Özbay, Gabriela, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu (Aylin Acar, Meryem Boz, Buket Gülübay, Ogbogu)Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande...

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Recep Karakoç, Sadettin Kıral

VakıfBank: Karmen Aksoy, Cansu Özbay, Gabriela, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu (Aylin Acar, Meryem Boz, Buket Gülübay, Ogbogu)

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Şimşek (Gülce Güçtekin, Ada Germen, Merve Tanıl)

Setler: 25-14, 25-20, 26-24

Süre: 87 dakika (22, 29, 36)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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