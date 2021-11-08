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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın yapılacak.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8. haftanın programı şöyle:

13.00 VakıfBank- Sarıyer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)

16.00 Bolu Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bolu-Karaçayır)

16.30 Yeşilyurt-Mert Grup Sigorta ( Burhan Felek Vestel)

18.00 Karayolları-PTT (Başkent Voleybol)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yollar (Bursa Cengiz Göllü)

19.00 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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