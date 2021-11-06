Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Erol Akbulut, Serap KukaSarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Şimşek (Atbüke Çetinay, Ada Germen,Ecem Aknam, Pelin Eroktay)Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun, Çağla Akın, Bytsenko,...
SARIYER, İSTANBUL (AA) - Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Erol Akbulut, Serap Kuka
Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Şimşek (Atbüke Çetinay, Ada Germen,Ecem Aknam, Pelin Eroktay)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun, Çağla Akın, Bytsenko, Maglio, Melis Durul (Buse Kayacan, Hümay Topaloğlu, Deniz Emrelli, Cansu Bir)
Setler: 21-25, 14-25, 25-15, 25-23, 10-15
Süre: 138 dakika (29, 26, 29, 36, 18)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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