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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Erol Akbulut, Serap KukaSarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Şimşek (Atbüke Çetinay, Ada Germen,Ecem Aknam, Pelin Eroktay)Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun, Çağla Akın, Bytsenko,...

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Erol Akbulut, Serap Kuka

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Şimşek (Atbüke Çetinay, Ada Germen,Ecem Aknam, Pelin Eroktay)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun, Çağla Akın, Bytsenko, Maglio, Melis Durul (Buse Kayacan, Hümay Topaloğlu, Deniz Emrelli, Cansu Bir)

Setler: 21-25, 14-25, 25-15, 25-23, 10-15

Süre: 138 dakika (29, 26, 29, 36, 18)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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