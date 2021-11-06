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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: AksarayHakemler: Yasin İlhan, Ahmet ÇenesizKuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Mitchem, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)Yeşilyurt: Ceren Kapucu, Ezgi Derin Taşdemir, Veltman, Nazlı Eda Kafkas, Krystyna, Neslişah Akar (Pınar Atasever, Burcu...

Salon: Aksaray

Hakemler: Yasin İlhan, Ahmet Çenesiz

Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Mitchem, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)

Yeşilyurt : Ceren Kapucu, Ezgi Derin Taşdemir, Veltman, Nazlı Eda Kafkas, Krystyna, Neslişah Akar (Pınar Atasever, Burcu Yönder)

Setler: 25-12, 25-16, 25-11

Süre: 68 dakika (21, 25, 22)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin yedinci haftasında Kuzeyboru kendi seyircisi önünde Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

AA / Zekeriya Karadavut - Spor Haberleri
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