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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Aysim ErginayMert Grup Sigorta: Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Selin Toy, Ayça İsmailçebioğlu, )VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Meryem Boz, Bartsch,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Aysim Erginay

Mert Grup Sigorta : Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Selin Toy, Ayça İsmailçebioğlu, )

VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Meryem Boz, Bartsch, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Haak, Guimaraes, Aylin Acar)

Setler: 23-25, 18-25, 28-26, 13-25

Süre: 112 dakika (28, 27, 30, 27)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Vakıfbank, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-1 yendi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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