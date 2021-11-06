Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Aysim ErginayMert Grup Sigorta: Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Selin Toy, Ayça İsmailçebioğlu, )VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Meryem Boz, Bartsch,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Aysim Erginay
Mert Grup Sigorta : Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Selin Toy, Ayça İsmailçebioğlu, )
VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Meryem Boz, Bartsch, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Haak, Guimaraes, Aylin Acar)
Setler: 23-25, 18-25, 28-26, 13-25
Süre: 112 dakika (28, 27, 30, 27)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Vakıfbank, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-1 yendi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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