Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ebru Ayata, Aylin TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)Karayolları: Mısra Aşçı, Matea Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz,...
AYDIN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Ayata, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta : İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)
Karayolları: Mısra Aşçı, Matea Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan, Ceren Karagöl, Selin Nevruz)
Setler: 25-19, 25-20, 25-20
Süre: 79 dakika (24, 28, 27)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları'nı 3-0 yendi.
AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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