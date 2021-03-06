Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Akif AltınTürk Hava Yolları: Aslı Kalaç, Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Merve Saniye Aslan Dalbeler, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Nursevil Gökbudak Aydınlar)Karayolları: Duru Asalı, Ezgi Akyaldız,...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altın
Türk Hava Yolları: Aslı Kalaç, Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Merve Saniye Aslan Dalbeler, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Nursevil Gökbudak Aydınlar)
Karayolları: Duru Asalı, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Burcu Tutku Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Selin Navruz, Gülçin Doğan, Selis Selvi)
Setler: 25-7, 25-22, 25-10
Süre: 70 dakika (20, 29, 21)
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 29. haftadan ertelenen maçta Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz