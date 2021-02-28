Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Sadettin Kıral, Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Merve Atlıer, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli (Melisa Memiş, Beyza Arıcı)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Özman, Bade Keskin)

Setler: 25,16, 25-15, 25-14

Süre: 64 dakika (22, 20, 22)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Play-off etabında mücadele edecek Eczacıbaşı VitrA, normal sezonu 24 galibiyetle tamamladı. Ligden düşen Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 30. maçından da mağlup ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan