Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

27.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:34
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Recep Karakoç, Aylin TurnaoğluSarıyer Belediyespor: İrem Çor, Yaren Hatipoğlu, Şeyma Nur Akbulut, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Gizem Çerağ Düzeltir, Strumilo, Dilara Bilge, Bashnakova)Beşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz...

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Yaren Hatipoğlu, Şeyma Nur Akbulut, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Gizem Çerağ Düzeltir, Strumilo, Dilara Bilge, Bashnakova)

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Adlin Kaymaz, Tuana Öztürk, Elif Toksoy, Ece Deniz Uçarı)

Setler: 25-14, 25-9, 25-9

Süre: 56 dakika (18, 19, 19)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Sarıyer Belediyespor, sezonu 11 galibiyetle tamamladı. Küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Beşiktaş ise 28. kez mağlup oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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