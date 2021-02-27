Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

27.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:00
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Bilal ÇağlarKarayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Tutku Burcu Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Sezen Keşkekoğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Bilal Çağlar

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Tutku Burcu Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Sezen Keşkekoğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu (Derya Çayırgan, İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Gizem Güreşen)

Setler: 25-22, 25-22, 25-22

Süre: 90 dakika (28, 30, 32)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Karayolları, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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