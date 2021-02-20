Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:16
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Selçuk Görmen, Tuncay SevimBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Özman, Bade Keskin)Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Selçuk Görmen, Tuncay Sevim

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Özman, Bade Keskin)

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, İpar Özay Kurt, Dicle Nur Babat, Vargar (Melis Yılmaz, Lila Şengün, Cansu Çetin, Ceren Kestirengöz)

Setler: 11-25, 15-25, 6-25

Süre: 50 dakika (15, 21, 14)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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