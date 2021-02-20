Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:20
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Pınar Elma, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Grothues, Emine Arıcı, Stella, Hande Korkut, Pelin Özkılıççı (Eylül Akarçeşme, Janset Cemre Erkul, Ezgi Bektaş, Aslıhan Kılıç)Sarıyer Belediyespor: Abdulazimova, Dominika, Dilara Bilge, Ridgon, İrem...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Pınar Elma, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Grothues, Emine Arıcı, Stella, Hande Korkut, Pelin Özkılıççı (Eylül Akarçeşme, Janset Cemre Erkul, Ezgi Bektaş, Aslıhan Kılıç)

Sarıyer Belediyespor: Abdulazimova, Dominika, Dilara Bilge, Ridgon, İrem Cor, Merve Albayrak (Sinem Bayazıt, Şeyma Nur Akbulut, Çağla Erdem, Selmin Karahan)

Setler: 25-23, 25-23, 20-25, 25-18

Süre: 121 dakika (30, 32, 31, 28)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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