Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Mimar SinanHakemler: Pınar Elma, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Grothues, Emine Arıcı, Stella, Hande Korkut, Pelin Özkılıççı (Eylül Akarçeşme, Janset Cemre Erkul, Ezgi Bektaş, Aslıhan Kılıç)Sarıyer Belediyespor: Abdulazimova, Dominika, Dilara Bilge, Ridgon, İrem...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Pınar Elma, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Grothues, Emine Arıcı, Stella, Hande Korkut, Pelin Özkılıççı (Eylül Akarçeşme, Janset Cemre Erkul, Ezgi Bektaş, Aslıhan Kılıç)
Sarıyer Belediyespor: Abdulazimova, Dominika, Dilara Bilge, Ridgon, İrem Cor, Merve Albayrak (Sinem Bayazıt, Şeyma Nur Akbulut, Çağla Erdem, Selmin Karahan)
Setler: 25-23, 25-23, 20-25, 25-18
Süre: 121 dakika (30, 32, 31, 28)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun