Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu)VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Cansu Özbay)PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmus Mislina Kılıç, Vuchkova, Ece Morova, Semra Özer...
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu)
VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Cansu Özbay)
PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmus Mislina Kılıç, Vuchkova, Ece Morova, Semra Özer (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Suna Alan Aysun, Mejia, Aslı Koçoğlu)
Setler: 25-16, 25-18, 31-29
Süre: 87 dakika (23, 27, 37)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında lider VakıfBank, sahasında PTT'yi 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay