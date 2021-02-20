Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:16
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu)VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Cansu Özbay)PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmus Mislina Kılıç, Vuchkova, Ece Morova, Semra Özer...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu)

VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Cansu Özbay)

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmus Mislina Kılıç, Vuchkova, Ece Morova, Semra Özer (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Suna Alan Aysun, Mejia, Aslı Koçoğlu)

Setler: 25-16, 25-18, 31-29

Süre: 87 dakika (23, 27, 37)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında lider VakıfBank, sahasında PTT'yi 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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