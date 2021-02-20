Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Ramazan ÇevikGalatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Sezen Keşkekoğlu, Ryhkliuk (Derya Çayırgan, İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)Çan Gençlik Kalespor: Simay Gazi, Souza, Nur Sena...
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Çevik
Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Sezen Keşkekoğlu, Ryhkliuk (Derya Çayırgan, İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)
Çan Gençlik Kalespor: Simay Gazi, Souza, Nur Sena Kasap, Dilan Yaşar, Braga, Hande Naz Şimşek (Dilara Bağcı, Nil Sahra Akın)
Setler: 25-23, 25-15, 25-13
Süre: 74 dakika (26, 25, 23)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay