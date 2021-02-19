Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
19.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:48
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası yapılan 2 mücadeleyle başladı.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası yapılan 2 mücadeleyle başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş: 3-1
Ligde 29. hafta yarın yapılacak 5 karşılaşmayla sona erecek.
Türk Hava Yolları ile Karayolları arasında yarın yapılması gereken 29. hafta karşılaşması ise Kovid-19 pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür