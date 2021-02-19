Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

19.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:48
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası yapılan 2 mücadeleyle başladı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası yapılan 2 mücadeleyle başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş: 3-1

Ligde 29. hafta yarın yapılacak 5 karşılaşmayla sona erecek.

Türk Hava Yolları ile Karayolları arasında yarın yapılması gereken 29. hafta karşılaşması ise Kovid-19 pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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