Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası yapılan 2 mücadeleyle başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş: 3-1

Ligde 29. hafta yarın yapılacak 5 karşılaşmayla sona erecek.

Türk Hava Yolları ile Karayolları arasında yarın yapılması gereken 29. hafta karşılaşması ise Kovid-19 pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür