Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

19.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:10
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: AksarayHakemler: İsmail Yıldırım, Zafer ÖzmenKuzeyboru: Ikic, Sinem Yıldız, Victoria, Mitchem, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Arelya Karasoy (Dilek Kınık )Eczacıbaşı VitrA: Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Mirkovic, Saliha Şahin, Ogbogu, Boskovic (Şebnem Simge Aköz, Melisa Memiş)Setler:...

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Ikic, Sinem Yıldız, Victoria, Mitchem, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Arelya Karasoy (Dilek Kınık )

Eczacıbaşı VitrA: Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Mirkovic, Saliha Şahin, Ogbogu, Boskovic (Şebnem Simge Aköz, Melisa Memiş)

Setler: 22-25, 19-25, 22-25

Süre: (81 dakika) 26, 27, 28

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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