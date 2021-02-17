Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

17.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:09
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Nurper Özbar, Mehmet GülFenerbahçe Opet: Vargas, Dicle Nur Babat, Busa, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Beliz Baskır, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, İpar Özay Kurt)VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Guimaraes,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

Fenerbahçe Opet: Vargas, Dicle Nur Babat, Busa, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Beliz Baskır, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, İpar Özay Kurt)

VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Guimaraes, Haak, Rasic, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Tuğba Şenoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Gözde Yılmaz)

Setler: 19-25, 22-25, 17-25

Süre: 72 dakika (23, 26, 23)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. hafta erteleme maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Demet Özdemir Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Necip Uysal Halis Özkahya Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Şehit Türk Lirası Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 19:08:36. #1.16#
title