Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
14.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:50
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası 1 maç dışında tamamlandı.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası 1 maç dışında tamamlandı.
Ligin 28. haftası bugün oynanan 6 maçla devam etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor-VakıfBank: 0-3
Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru: 3-0
Çan Gençlik Kalespor-Türk Hava Yolları: 0-3
Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt: 0-3
PTT-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0
Ligde, 28. hafta yarın oynanacak Eczacıbaşı VitrA-İlbank mücadelesiyle son bulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür