Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

14.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:50
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası 1 maç dışında tamamlandı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası 1 maç dışında tamamlandı.

Ligin 28. haftası bugün oynanan 6 maçla devam etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyespor-VakıfBank: 0-3

Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru: 3-0

Çan Gençlik Kalespor-Türk Hava Yolları: 0-3

Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt: 0-3

PTT-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

Ligde, 28. hafta yarın oynanacak Eczacıbaşı VitrA-İlbank mücadelesiyle son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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