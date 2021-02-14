Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

14.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:48
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Koray YılmazgilPTT: Yağmur Mislina Kılıç, Bahar Akbay, Dimitrova, Mejia, Vuchkova, Ece Morova, (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Semra Özer, Dilşad Nur Kavas, Merve Tanyel)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, İlkin Aydın,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Koray Yılmazgil

PTT: Yağmur Mislina Kılıç, Bahar Akbay, Dimitrova, Mejia, Vuchkova, Ece Morova, (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Semra Özer, Dilşad Nur Kavas, Merve Tanyel)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)

Setler: 28-26, 25-19, 30-28

Süre: 91 dakika (30, 28, 33)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında PTT, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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