Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

14.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:12
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Şehit Halil İbrahim EriçHakemler: Serap Kuka, Barış KarakoyunÇan Gençlik Kalespor: Simay Gazi, Braga, Souza, Dilan Yaşar, Nur Sena Kasap, Hande Naz Şimşek (Dilara Bağcı, Nil Sahra Akın)Türk Hava Yolları: Carlini, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Rishel, Aslı Kalaç, Büşra Şahin (Berrin...

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Serap Kuka, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Simay Gazi, Braga, Souza, Dilan Yaşar, Nur Sena Kasap, Hande Naz Şimşek (Dilara Bağcı, Nil Sahra Akın)

Türk Hava Yolları: Carlini, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Rishel, Aslı Kalaç, Büşra Şahin (Berrin Yıldırım, Merve Dalbeler Aslan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Özge Nur Çetiner)

Setler: 15-25, 22-25, 16-25

Süre: 76 dakika (24, 29, 23)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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