Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

14.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:00
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Ramazan Çevik, Caner ÇildirSarıyer Belediyespor: İrem Cor, Ridgon, Merve Albayrak, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Strumilo, Çağla Erdem, Şeyma Nur Akbulut, Bashnakova, Miniriye Vatansever, Gizem Düzeltir)Sistem9 Yeşilyurt:...

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir

Sarıyer Belediyespor: İrem Cor, Ridgon, Merve Albayrak, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Strumilo, Çağla Erdem, Şeyma Nur Akbulut, Bashnakova, Miniriye Vatansever, Gizem Düzeltir)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, İrem Kaya)

Setler: 19-25, 12-25, 14-25

Süre: 72 dakika (26, 22, 24)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Barış Manço Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 16:01:55. #1.15#
title