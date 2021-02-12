Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

12.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:30
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, İlknur ÇakarKarayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Tutku Burcu Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Duru Asalı)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Emine Arıcı,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Tutku Burcu Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Duru Asalı)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Grothues (Pınar Atasever, Berra Eren, Christodoulou, Anthi, Pelin Özkılıççı)

Setler: 23-25, 19-25, 26-24, 21-25

Süre: 124 dakika (32, 26, 34, 32)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. haftanın açılış maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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