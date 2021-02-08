Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Erol Akbulut, Recep KarakoçVakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch (Ayça Aykaç, Guimaraes, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz)Eczacıbaşı VitrA: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic...
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch (Ayça Aykaç, Guimaraes, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz)
Eczacıbaşı VitrA: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Melis Durul)
Setler: 25-19, 25-20, 25-18
Süre: 86 dakika (26, 32, 28)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul