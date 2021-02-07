Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan FelekHakemler: Uğur Ateş, İbrahim AcarBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Nur Turan, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Ozman)Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Zeynep Sude...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Uğur Ateş, İbrahim Acar
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Nur Turan, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Ozman)
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Scuka, Cross, (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı, Tuna Aybüke Çetinay, Burcu Yönder, Derya Güç)
Setler: 19-25, 12-25, 10-25
Süre: 58 dakika (22, 18, 18)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul