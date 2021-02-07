Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:31
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Uğur Ateş, İbrahim AcarBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Nur Turan, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Ozman)Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Zeynep Sude...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Uğur Ateş, İbrahim Acar

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Nur Turan, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal, Açelya Ozman)

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Scuka, Cross, (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı, Tuna Aybüke Çetinay, Burcu Yönder, Derya Güç)

Setler: 19-25, 12-25, 10-25

Süre: 58 dakika (22, 18, 18)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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