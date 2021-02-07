Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:16
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Çevik, Tuncay SevimTürk Hava Yolları: Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Carlini, Lynn (Berin Yıldırım, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Özge Nur Çetiner)PTT: Zent, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim

Türk Hava Yolları: Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Carlini, Lynn (Berin Yıldırım, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Özge Nur Çetiner)

PTT: Zent, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia, (Simay Kurt, Merve Tanyel, Ece Morova, Semra Özer, Bahar Akbay, Dilşad Nur Kavas)

Setler: 25-17, 25-13, 15-25, 25-9

Süre: 91 dakika (23, 23, 25, 20)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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