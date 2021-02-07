Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:52
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, İlknur ÇakarKarayolları: Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Burcu Tutku Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Tuğçe Ceyhan, Selis Selvi, Selin Navruz, Duru Asalı)Sarıyer Belediyespor: İrem Cor, Rigdon, Şeyma Nur Akbulut, Dilara...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar

Karayolları: Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Burcu Tutku Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Tuğçe Ceyhan, Selis Selvi, Selin Navruz, Duru Asalı)

Sarıyer Belediyespor: İrem Cor, Rigdon, Şeyma Nur Akbulut, Dilara Bilge, Bashnakova, Merve İkbal Albayrak (Sinem Bayazıt, Abdulazimova, Strumilo)

Setler: 20-25, 22-25, 18-25

Süre: 81 dakika (25, 30, 26)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında Sarıyer Belediyespor, Karayolları'nı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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