Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:40
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Esat DanziliGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Güldeniz Önal, Beren Yeşilırmak, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Güldeniz Önal, Beren Yeşilırmak, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu, Nilay Karaağaç)

Nilüfer Belediyespor: Maglio, Borgo, Aslı Tecimer, Yasemin Yıldırım, Buse Ünal, Wilhite, (Buse Kayacan, Sıla Özyürek, Fulden Ural)

Setler: 23-25, 28-26, 25-17, 14-25, 9-15

Süre: 118 dakika (25, 33, 23, 22, 15)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 27. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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