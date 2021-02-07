Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Esat DanziliGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Güldeniz Önal, Beren Yeşilırmak, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu,...
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Güldeniz Önal, Beren Yeşilırmak, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu, Nilay Karaağaç)
Nilüfer Belediyespor: Maglio, Borgo, Aslı Tecimer, Yasemin Yıldırım, Buse Ünal, Wilhite, (Buse Kayacan, Sıla Özyürek, Fulden Ural)
Setler: 23-25, 28-26, 25-17, 14-25, 9-15
Süre: 118 dakika (25, 33, 23, 22, 15)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 27. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever