Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: AksarayHakemler: Zafer Özmen, Halit CeridKuzeyboru: Sinem Yıldız, Victoria, Mitchem, Hümay Topaloğlu, Arelya Karasoy, Merve Çepni (Dilek Kınık)Beşiktaş: Deniz Ece Uçarı, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün (Erçe Su Kasapoğlu, Adlin...
Salon: Aksaray
Hakemler: Zafer Özmen, Halit Cerid
Kuzeyboru: Sinem Yıldız, Victoria, Mitchem, Hümay Topaloğlu, Arelya Karasoy, Merve Çepni (Dilek Kınık)
Beşiktaş: Deniz Ece Uçarı, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün (Erçe Su Kasapoğlu, Adlin Kaymaz)
Setler: 25-14, 25-21, 25-14
Süre: 67 dakika (22, 23, 22)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında Kuzeyboru sahasında, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut