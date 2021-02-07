Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:23
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: AksarayHakemler: Zafer Özmen, Halit CeridKuzeyboru: Sinem Yıldız, Victoria, Mitchem, Hümay Topaloğlu, Arelya Karasoy, Merve Çepni (Dilek Kınık)Beşiktaş: Deniz Ece Uçarı, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün (Erçe Su Kasapoğlu, Adlin...

Salon: Aksaray

Hakemler: Zafer Özmen, Halit Cerid

Kuzeyboru: Sinem Yıldız, Victoria, Mitchem, Hümay Topaloğlu, Arelya Karasoy, Merve Çepni (Dilek Kınık)

Beşiktaş: Deniz Ece Uçarı, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün (Erçe Su Kasapoğlu, Adlin Kaymaz)

Setler: 25-14, 25-21, 25-14

Süre: 67 dakika (22, 23, 22)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında Kuzeyboru sahasında, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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