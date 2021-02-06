Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Mimar SinanHakemler: Turgut Uzunçakmak, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Emine Arıcı, Meryem Boz, Stella, Ezgi Bektaş ( Eylül Akarçeşme, Ecem Alıcı, Pelin Özkılıççı, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç)Çan Gençlik Kalespor: Ellen, Souza, Nur Sena Kasap,...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Emine Arıcı, Meryem Boz, Stella, Ezgi Bektaş ( Eylül Akarçeşme, Ecem Alıcı, Pelin Özkılıççı, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç)
Çan Gençlik Kalespor: Ellen, Souza, Nur Sena Kasap, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı, İclal Bircan)
Setler: 32-34, 25-23, 29-27, 25-23
Süre: 148 dakika (46, 30, 38, 34)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun