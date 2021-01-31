Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

31.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:10
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Nurper Özbar, Esat DanziliSistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Ece Hocaoğlu Şanlı, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Derya Güç, Zeynep Sude Demirel, İrem Nilşat Kaya)Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Esat Danzili

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Ece Hocaoğlu Şanlı, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Derya Güç, Zeynep Sude Demirel, İrem Nilşat Kaya)

Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Dilara Yeşil, Victoria, Hümay Topaloğlu, Merve Çepni, Arzum Tezcan)

Setler: 23-25, 20-25, 25-19, 25-18, 17-19

Süre: 132 dakika (31, 28, 26, 23, 24)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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