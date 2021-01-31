Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Hakkı Demiralay, Ali İhsan GözüNilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio, Borgo (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Nezir)Türk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Lynn (Merve...
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio, Borgo (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Nezir)
Türk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Lynn (Merve Dalbeler, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Nursevil Aydınlar)
Setler: 24-26, 17-25, 17-25
Süre: 93 dakika (38, 27, 28)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz