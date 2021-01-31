Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

31.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:16
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Hakkı Demiralay, Ali İhsan GözüNilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio, Borgo (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Nezir)Türk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Lynn (Merve...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio, Borgo (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Nezir)

Türk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Lynn (Merve Dalbeler, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Nursevil Aydınlar)

Setler: 24-26, 17-25, 17-25

Süre: 93 dakika (38, 27, 28)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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