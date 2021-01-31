Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Uğur Ateş, Onur CoşkunSarıyer Belediyespor: İrem Çor, Rigdon, Şeyma Nur Akbulut, Bashnakova, Strumilo, Merve İkbal Albayrak (Gizem Düzeltir, Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Selmin Karahan, Miniriye Vatansever)Beylikdüzü Voleybol İhtisas:...
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Uğur Ateş, Onur Coşkun
Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Rigdon, Şeyma Nur Akbulut, Bashnakova, Strumilo, Merve İkbal Albayrak (Gizem Düzeltir, Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Selmin Karahan, Miniriye Vatansever)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan (Bade Keskin, Deniz Uyanık, Açelya Özman)
Setler: 25-5, 25-10, 25-11
Süre: 51 dakika (16, 18, 17)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Sarıyer Belediyespor, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay