Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

31.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:16
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Uğur Ateş, Onur CoşkunSarıyer Belediyespor: İrem Çor, Rigdon, Şeyma Nur Akbulut, Bashnakova, Strumilo, Merve İkbal Albayrak (Gizem Düzeltir, Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Selmin Karahan, Miniriye Vatansever)Beylikdüzü Voleybol İhtisas:...

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Uğur Ateş, Onur Coşkun

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Rigdon, Şeyma Nur Akbulut, Bashnakova, Strumilo, Merve İkbal Albayrak (Gizem Düzeltir, Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Selmin Karahan, Miniriye Vatansever)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan (Bade Keskin, Deniz Uyanık, Açelya Özman)

Setler: 25-5, 25-10, 25-11

Süre: 51 dakika (16, 18, 17)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Sarıyer Belediyespor, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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