Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

31.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:02
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Başkent TVFHakemler: Zeki Bocutcu, İlknur ÇakarPTT: Ece Morova, Mejia, Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, (Simay Kurt, Aslı Koçoğlu, Ceyda Aktaş, Merve Tanyel, Semra Özer)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Anthi, Emine Arıcı,...

Salon: Başkent TVF

Hakemler: Zeki Bocutcu, İlknur Çakar

PTT: Ece Morova, Mejia, Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, (Simay Kurt, Aslı Koçoğlu, Ceyda Aktaş, Merve Tanyel, Semra Özer)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Anthi, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç (Pınar Atasever, Berra Eren, Ecem Alıcı)

Setler: 17-25, 18-25, 13-25

Süre: 73 dakika (24, 26, 23)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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