Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

31.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:36
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Şehit Halil İbrahim EriçHakemler: Ebru Kaya, Akif AltınÇan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Braga, Souza, Hande Naz Şimşek, Nur Sena Kasap, Simay Gazi (Dilara Bağcı, Dilan Yaşar)Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Fatma Nur Yılmaz (Gülçin...

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Ebru Kaya, Akif Altın

Çan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Braga, Souza, Hande Naz Şimşek, Nur Sena Kasap, Simay Gazi (Dilara Bağcı, Dilan Yaşar)

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Fatma Nur Yılmaz (Gülçin Doğan, Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek, Ezgi Kezban Kara, Kübra Kegan)

Setler: 17-25, 25-15, 24-26, 25-19, 5-15

Süre: 130 dakika (26, 28, 33, 29, 14)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Karayolları, Çan Gençlik Kalespor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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